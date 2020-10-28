"Гость в студии". Как вернуть престиж профессии учителя

До революции учителя российских гимназий имели гражданские чины по "Табели о рангах". Большинство были титулярными советниками — этот чин IX класса давал право на личное дворянство. В советские годы учителей тоже уважали. Однако в наши дни многое изменилось — статус этой благородной и нужной профессии катастрофически упал.



Кто в этом виноват? И что делать? Обсудили с руководителем общественного движения "За возрождение образования" Александром Ивановым