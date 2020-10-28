28 октября 2020, 13:10
Общество

"Гость в студии". Как вернуть престиж профессии учителя

"Ника Плюс" продолжает цикл передач о проблемах образования

До революции учителя российских гимназий имели гражданские чины по "Табели о рангах". Большинство были титулярными советниками — этот чин IX класса давал право на личное дворянство. В советские годы учителей тоже уважали. Однако в наши дни многое изменилось — статус этой благородной и нужной профессии катастрофически упал.


Кто в этом виноват? И что делать? Обсудили с руководителем общественного движения "За возрождение образования" Александром Ивановым

Ранее в этом сюжете:

Александр Иванов: "Идеология этих проверочных работ порочна в корне"
подробнее...
Эксперт рассказал о последствиях дистанционного обучения
подробнее...
"Я не завидовал ни Нелидову, ни Худилайнену, ни Парфенчикову"
подробнее...
15 мая 1992 года вышел первый номер еженедельника "ТВР-Панорама"
подробнее...
Светлане Пушкиной вручили почетный знак «За вклад в развитие Карелии»
подробнее...
Петрозаводск получит миллиарды рублей за свой столичный статус
подробнее...
Мирошник рассказала, когда в Петрозаводске начнется ремонт дорог
подробнее...
Петрозаводск потратит 3 млрд рублей на подготовку к столетию Карелии
подробнее...
Обсудить
просмотр
176833
Метки: 
новости петрозводск
новости Карелии
Ника плюс
проблемы образования
образование
за возрождение образования
александр иванов
профессор Иванов
престиж профессии учителя
Путин