Жителям Карелии предложили проверить этнографическую грамотность

Жителей Карелии приглашают написать этнографический диктант. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет с 3 по 8 ноября в онлайн-формате. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, сообщает пресс-служба министерства нацполитики.

Задания появятся 3 ноября на официальном сайте акции. Участникам предложат за 45 минут ответить на 30 вопросов, из которых 10 будут уникальными для каждого региона.

В этом году участники смогут сразу же узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. (фото egov-buryatia.ru)