Охранник незаконно сторожил здание пенсионного фонда в поселке Лоухи

Прокуратура Лоухского района в августе 2020 года провела проверку соблюдения лицензионных требований при охране здания клиентской службы Пенсионного фонда Российской Федерации в Лоухском районе, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Установлено, что в нарушение требований Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» на момент проверки, охранявший здание мужчина, не имел правового статуса частного охранника, поскольку не прошел профессиональное обучение для работы в этом качестве и не сдавал квалификационный экзамен. У сотрудника отсутствовала личная карточка охранника, выданная органами внутренних дел. На момент проверки мужчина не имел при себе удостоверения частного охранника.

Кроме того, сотрудником не пройдено ежегодное медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника.

Таким образом, охранное предприятие, допустив к охране объекта лицо, не имеющее статуса частного охранника, нарушило условия, предусмотренные лицензией.

В связи с выявленными нарушениями в отношении охранного предприятия прокурором района было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 30 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото с сайта rupres.com