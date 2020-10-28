Тысяч кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Петрозаводске

С мая 2020 года в карельской столице с несанкционированных свалок вывезли более десяти тысяч кубометров мусора, сообщает администрация Петрозаводского городского округа.

В ближайшее время стихийные свалки планируют ликвидировать в районе Лесного проспекта, Пограничной улицы (на территории общего пользования около участка петрозаводской ТЭЦ), у пересечений Судостроительной и улицы Антонова, Лососинского шоссе и улицы Попова, а также возле домов № 15 и № 17 на Шуйской улице и дома № 8 на Парниковой. Все мероприятия контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас их ликвидацией в рамках муниципального контракта занимается ПМУП «Автоспецтранс». Стихийные свалки убирают в разных районах, в том числе по обращениям жителей города. За последние два месяца мусор вывезли с территорий общего пользования на Древлянке, Кукковке, Перевалке, в Сулажгоре, Сайнаволоке, Южной Промзоне, Центре и Железнодорожном районе.

За сентябрь и октябрь несанкционированные свалки ликвидировали в районах проездов Родникового, Южного, Высотного, Паровозников, Грузовой магистрали, пересечения улицы Торнева и Карельского проспекта, Древлянском шоссе, на территориях парков Архиерейская Дача (у аллеи Студенецкая тропа), Онежский Родник (возле улицы Олега Кошевого) и Тереж (возле улицы Сулажгорские Высоты). Несколько точек скопления мусора убрали на улице Кантеле и в сквере Российской Полиции (возле дома № 42 на улице Кирова).

Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте карельской столицы. Ни в коем случае нельзя складировать мусор в не предназначенных для этого местах, а тем более в парках, скверах или лесополосе. Добиться сохранения комфортных и безопасных условий своего города можно только совместными усилиями.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа