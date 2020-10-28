Детский омбудсмен Геннадий Сараев ограничил прием граждан

Уполномоченному по правам ребенка в республике Карелия Геннадий Сараев ограничил прием граждан, сообщается в паблике детского омбудсмена в Карелии

«В целях обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Карелия Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия временно ограничивает личный прием граждан»,

– говорится в сообщении.

Направить обращение Уполномоченному можно в электронной форме на официальном сайте http://deti-karelia.ru в разделе заявление или почтой по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, каб. 34

Как долго будет действовать запрет не сообщается.