28 октября 2020, 11:34
Общество

Прокуратура завела дело против директора горно-промышленной компании

Руководитель ООО «ГПК «Пялозеро» не вносил арендную плату за пользование лесами своевременно

Прокуратура Прионежского района Карелии добилась погашения задолженности за пользование лесными участками на сумму свыше 1,7 млн рублей, сообщает генпрокуратура РФ.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства о лесопользовании. Установлено, что ООО «ГПК «Пялозеро» не вносило арендную плату за пользование лесами своевременно. В связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства, требования которого в установленные сроки не были выполнены.

В связи с невыполнением требований прокуратура возбудила дело в отношении директора предприятия по ст. 17.7 КоАП РФ. В результате принятых мер предприятие полностью погасило задолженность на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Фото с сайта gazeta19.ru

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Карелия
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генеральная прокуратура РФ