Прокуратура завела дело против директора горно-промышленной компании

Прокуратура Прионежского района Карелии добилась погашения задолженности за пользование лесными участками на сумму свыше 1,7 млн рублей, сообщает генпрокуратура РФ.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства о лесопользовании. Установлено, что ООО «ГПК «Пялозеро» не вносило арендную плату за пользование лесами своевременно. В связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства, требования которого в установленные сроки не были выполнены.

В связи с невыполнением требований прокуратура возбудила дело в отношении директора предприятия по ст. 17.7 КоАП РФ. В результате принятых мер предприятие полностью погасило задолженность на сумму свыше 1,7 млн рублей.

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