В Музее ИЗО открылся новый раздел постоянной экспозиции

В Музее изобразительных искусств РК открылся новый раздел постоянной экспозиции «Вселенная Калевала». Поскольку эпос стал важным источником вдохновения для многих карельских художников — такие выставки всегда проходили в Петрозаводске и пользовались большим успехом. Однако постоянной экспозиции, посвященной «Калевале», в музее не было. И вот она появилась — благодаря проекту «Музеи в фокусе».

В студии телеканала «Ника Плюс» — специалист Отдела развития Музея изобразительных искусств РК Татьяна Салтыкова.