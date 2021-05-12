12 мая 2021, 11:04
Культура

В Музее ИЗО открылся новый раздел постоянной экспозиции

На выставке «Вселенная Калевала» можно увидеть, услышать и даже понюхать знаменитый карело-финский эпос

В Музее изобразительных искусств РК открылся новый раздел постоянной экспозиции «Вселенная Калевала». Поскольку эпос стал важным источником вдохновения для многих карельских художников — такие выставки всегда проходили в Петрозаводске и пользовались большим успехом. Однако постоянной экспозиции, посвященной «Калевале», в музее не было. И вот она появилась — благодаря проекту «Музеи в фокусе».

В студии телеканала «Ника Плюс» — специалист Отдела развития Музея изобразительных искусств РК Татьяна Салтыкова.

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