«Мы не против развития спорта, мы за разумный подход»

Курган — одно из самых любимых мест отдыха жителей Петрозаводска. Люди катаются там на лыжах и велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой — да и просто гуляют.

Не так давно правительство Карелии решило вырубить на Кургане 4 гектара леса, чтобы построить лыжно-биатлонный комплекс. Общественники, экологи, спортсмены и просто неравнодушные петрозаводчане выступили против — по их словам, Курган хотят превратить в обнесенную забором «лысую гору». Защитники Кургана собирают подписи, готовят судебные иски и обещают сражаться за городской лес до последнего.

У нас в гостях Анастасия Неровная — лидер зарождающегося в Петрозаводске экопротеста. Она объяснила, за что воюют неравнодушные горожане — и почему они не доверяют чиновникам.

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