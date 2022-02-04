Глава Петрозаводска заразился коронавирусом

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заразился коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в стихах на своей странице во «ВКонтакте».

«Доктор строго говорит

Пациент - у Вас ковид

Завершает в плюсе мэр

Пятницу и ПЦР»,

- написал Любарский, приложив фотографию с термометром, который показывает температуру 38 градусов.

Глава Петрозаводска отметил, что прививался дважды, но сейчас уровень антител у него «околонулевой». Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com