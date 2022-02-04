04 февраля 2022, 20:19
Общество

Глава Петрозаводска заразился коронавирусом

Владимир Любарский в стихах прокомментировал свою болезнь

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заразился коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в стихах на своей странице во «ВКонтакте».

«Доктор строго говорит
Пациент - у Вас ковид
Завершает в плюсе мэр
Пятницу и ПЦР»,

- написал Любарский, приложив фотографию с термометром, который показывает температуру 38 градусов.

Глава Петрозаводска отметил, что прививался дважды, но сейчас уровень антител у него «околонулевой». Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com

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Метки: 
Петрозаводск
владимир любарский
коронавирус
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новости петрозаводска