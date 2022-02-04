04 февраля 2022, 20:19
Глава Петрозаводска заразился коронавирусом
Владимир Любарский в стихах прокомментировал свою болезнь
Глава Петрозаводска Владимир Любарский заразился коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в стихах на своей странице во «ВКонтакте».
«Доктор строго говорит
Пациент - у Вас ковид
Завершает в плюсе мэр
Пятницу и ПЦР»,
- написал Любарский, приложив фотографию с термометром, который показывает температуру 38 градусов.
Глава Петрозаводска отметил, что прививался дважды, но сейчас уровень антител у него «околонулевой». Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com