Петрозаводчан предупредили, с каких улиц ночью вывезут снег

Подрядчики продолжают вывозить снег из Петрозаводска. Основные работы ведутся ночью, когда улицы города загружены меньше всего, сообщает пресс-служба мэрии.

Вывоз снега продолжится сегодня ночью. Специализированная техника будет задействована на Ключевой, Древлянке, Перевалке, Кукковке, в Первомайском районе и в центре карельской столицы. Снег планируют вывозить с Ключевского и Лососинского шоссе, с Карельского проспекта, с улиц Кемской, Муезерской, Красноармейской, Шотмана, Пархоменко и Попова.

К уборке Петрозаводска сейчас привлечены девять подрядчиков, напомнили в мэрии города. Фото источника