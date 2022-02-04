Мэрия Петрозаводска объявила о вакансиях

Мэрия Петрозаводска сообщила об открытии вакансий. Объявление опубликовано на сайте администрации города.

Будущие работники мэрии будут трудиться в финансовом управлении комитета финансов и займутся формированием и исполнением бюджета Петрозаводска.

Соискатель должен обладать знаниями в сфере бюджетных правоотношений и иметь высшее образование по специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит».

Трудоустройство осуществляется на условиях срочного трудового договора на период отпуска по беременности и родам основного работника и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Резюме можно присылать на адрес электронной почты: fu@petrozavodsk-mo.ru. Фото imag.one