Цена на билет в заповедник «Кивач» выросла

С завтрашнего дня, с 5 февраля, стоимость билета на посещение карельского заповедника «Кивач» увеличится до 250 рублей. Связаны такие меры с новыми правилами, распространяющимися на граждан, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.

Но, как сообщили в администрации заповедника, значительно увеличился и список тех, кто освобожден от взимания платы. К ним относятся, в том числе, школьники и граждане РФ пенсионного возраста.

Напомним, с 28 декабря изменилась стоимость входного билета в заповедник «Костомукшский» и национальный парк «Калевальский». Теперь за разовое посещение живописных уголков республики нужно заплатить 150 рублей. Фото vk.com