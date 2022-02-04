В субботу водителей будут массово проверять на улицах Петрозаводска

В субботу, 5 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

На дорогах города инспекторы организуют массовые проверки автомобилистов для выявления пьяных водителей. Жителей карельской столицы просят с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке в пути.

Петрозаводчан просят не оставаться в стороне и сообщать в дежурную группу ГИБДД о людях, садящихся за руль в состоянии опьянения, по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника