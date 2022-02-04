О невиданной нагрузке на поликлиники рассказал Михаил Охлопков

О запредельной нагрузке, с которой сейчас работают поликлиники Петрозаводска, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в детских поликлиниках регистрируют по 500 обращений ежедневно, во взрослых – по 1 300.

- Такого никогда не было. Обычно эти цифры в десятки раз меньше, - признался министр. - Так, в поликлинике № 4 на лечении под наблюдением врачей сейчас находятся 6300 пациентов. Такая же ситуация в районах Карелии. Заболевших в период разгула эпидемии очень много.

Он пояснил, что Минздрав республики задействовал все ресурсы и не пожалел, что решил приостановить оказание плановой помощи.

- Были высвобождены медицинские работники для оказания помощи больным с ОРВИ и коронавирусом, - объяснил Охлопков.

Тем не менее, пришлось привлекать студентов-медиков. Причем не только из Петрозаводского государственного университета и медицинского колледжа. В Карелию приехали учащиеся из Санкт-Петербурга.

Помогают справляться с волной омикрона студенты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, медицинских институтов им. Павлова и Мечникова, НМИЦ им. Алмазова.

Они проводят ПЦР-тестирование на ковид, работают в колл-центрах, осуществляют аудиоконтроль состояния пациентов.

Первая группа - 30 студентов старших курсов и ординаторов - уже задействована в оказании помощи петрозаводчанам, в том числе в лечении больных коронавирусной инфекцией. Еще две группы студентов и ординаторов приедут в ближайшие дни, их с нетерпением ждут центральные районные больницы. // Фото: источник