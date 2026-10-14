Мужчина облил кипятком бывшую жену во время ссоры

В Московской области правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования женщины

Фото "Петрозаводск говорит"

В Балашихе местная жительница пострадала от рук бывшего мужа. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, в полицию поступил сигнал из медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним поступила 40-летняя женщина с ожогами. Как выяснилось, в ходе ссоры с бывшим мужем тот облил горожанку кипятком.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося, медики занимаются лечением пострадавшей.

Ранее сообщалось о том, что врачебную амбулаторию построят в приграничном карельском поселке.