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14 октября 2026
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Происшествия

Два работника «обули» предприятие в Петрозаводске на 1,6 млн рублей

Злоумышленники больше полугода сбывали налево имущество организации
шеврон на форме полицейского
Фото: Петрозаводск говорит

С декабря прошлого года до конца июня этого года два сотрудника одного из предприятий карельской столицы «наладили» криминальный бизнес прямо на рабочих местах. Теперь 39-летнего и 52-летнего мужчин подозревают в имущественном преступлении. 

Должности злоумышленников были связаны с шиномонтажом, и они выписывали за счет предприятия шины и колеса для грузовых автомобилей. При этом одно-два колеса за раз фигуранты оставляли себе, складируя в гараже, потом перепродавали по заниженной цене. Противоправная деятельность подозреваемых продлилась с декабря 2025 года до конца июня 2026 года.

Причиненный ущерб составил около 1,6 млн рублей, рассказали в МВД Карелии.

Было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

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