Две женщины пострадали в ДТП на заснеженной трассе в Карелии

Первый снег и занос: 13 октября легковой автомобиль вылетел в кювет, пострадали две пассажирки

фото пресс-службы Госавтоинспекции

Легковой автомобиль вылетел в снежный кювет и застрял среди деревьев. В аварии в Карелии пострадали две женщины.

13 октября условия на дорогах за пределами Петрозаводска были не из приятных. В соцсетях водители делились фотографиями покрытых снегом обочин, а дорожная полиция призывала граждан быть осторожными и проверять прогноз погоды перед поездкой.

Утром во вторник с трассы «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа» в кювет ушел автомобиль Renault Scenic и врезался в дерево. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель мог допустить занос. В аварии травмы получили две пассажирки - жительницы Медвежьегорского округа 1965 года рождения.