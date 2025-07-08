В России Минэк уличили в плохом контроле за глэмпингами

Результаты реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» за период 2022-2024 годов подверглись критике Счетной палаты. На это обратило внимание издание «Ведомости».

За три года получатели субсидий на строительство модульных гостиниц построили всего 9784 номера, это 80% от запланированного объема. На строительство быстровозводимых конструкций некапитального типа, таких как модульные отели, глэмпинги и кемпинги, государство выделило 22,2 млрд рублей. Половину средств вкладывал бизнес, а остальную часть в виде субсидии компенсировало государство.

Счетная палата посчитала, что министерство экономического развития, ответственное за программу, недостаточно контролировало реализацию. Это приводило к нарушениям при использовании господдержки.

В ряде случаев к конкурсу допускали заявки, которые не соответствовали установленным критериям отбора. В частности, не было подтверждения прав на земельные участки и отсутствовало технико-экономическое обоснование заявленного размера субсидии.

По данным источника, проверки на местах показали, что 42% реализуемых проектов размещаются на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения сельского хозяйства, которые не предусматривают временное размещение граждан.

В счетной палате сочли, что министерство не оценивает экономическую эффективность достигнутых результатов распределения средств, востребованность услуг по размещению в глэмпингах у туристов. Также стоимость размещения в модульных гостиницах превышает среднерыночный уровень. В министерстве с выводами Счетной палаты не согласились. Там отметили, что с 2022 года по июль 2025 в строй ввели 13 500 номеров, а потратили 20,2 млрд руб. В этом году приняли новые правила предоставления субсидий, в них ужесточены требования в отношении земельных участков. © «Петрозаводск говорит»