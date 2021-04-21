Из-за пандемии сотрудники Национального музея научились снимать кино

Телеканал «Ника Плюс» завершает цикл передач об очень необычном проекте Национального музея Карелии «Лаборатория северного дизайна». Руководитель проекта Денис Кузнецов рассказал, что пандемия внесла в работу участников «Лаборатории» свои коррективы — им пришлось срочно осваивать новые форматы. Одним из таких форматов стало производство видеоконтента. Документальный фильм «Карельский дизайн» и художественная короткометражка «Kozittu» стали своеобразной квинтэссенцией проекта. Подробности — в рубрике «Гость в студии».

Первую часть нашего разговора о карельском дизайне смотрите здесь. Вторую часть можно посмотреть тут.