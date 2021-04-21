21 апреля 2021, 08:00
Культура

Из-за пандемии сотрудники Национального музея научились снимать кино

Продолжение разговора о проекте «Лаборатория северного дизайна»

Телеканал «Ника Плюс» завершает цикл передач об очень необычном проекте Национального музея Карелии «Лаборатория северного дизайна». Руководитель проекта Денис Кузнецов рассказал, что пандемия внесла в работу участников «Лаборатории» свои коррективы — им пришлось срочно осваивать новые форматы. Одним из таких форматов стало производство видеоконтента. Документальный фильм «Карельский дизайн» и художественная короткометражка «Kozittu» стали своеобразной квинтэссенцией проекта. Подробности — в рубрике «Гость в студии». 

Первую часть нашего разговора о карельском дизайне смотрите здесь. Вторую часть можно посмотреть тут.

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