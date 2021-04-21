Презентация книги об истории Петрозаводска прошла в Национальном музее

В Национальном музее Карелии 19 апреля состоялась презентация новой иллюстрированной книги «Ровесник Северной Пальмиры», освещающей историю рождения и становления Петрозаводска и его связи с другим детищем Петра I — Санкт-Петербургом. На встречу с читателями в музей пришли автор-составитель художник Сергей Чинёнов и художественный редактор Виталий Наконечный, выполнивший дизайн книги.

Над этим изданием более 10 лет работали художники Сергей и Валентина Чинёновы — создавали многочисленные иллюстрации, собирали материал об основании Петрозаводска и Санкт-Петербурга, Северной войне и деятельности Петра I. Сергей Чинёнов посвятил книгу своему отцу Лазарю Ивановичу Чинёнову, бывшему главным архитектором Петрозаводска с 1947 по 1964 год.

Как сказал на презентации директор Национального музея Михаил Гольденерг, книга «Ровесник Северной Пальмиры», которая вышла в год 300-летия окончания Северной войны, станет хорошим вкладом в сохранение памяти о Петре I в Карелии. Подробности читайте в нашем материале.

