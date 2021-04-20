Увидела свет новая иллюстрированная книга об истории столицы Карелии

Текст и фото: Хельга Белянцева

Презентация новой книги «Ровесник Северной Пальмиры», посвященной истории Петрозаводска и деятельности Петра I, прошла 19 апреля в Национальном музее Карелии. На встречу с читателями пришли автор-составитель художник Сергей Чинёнов и художественный редактор Виталий Наконечный, выполнивший дизайн книги.

Над её созданием петрозаводские художники Сергей и Валентина Чинёновы трудились больше 10 лет — рисовали многочисленные иллюстрации, собирали материал об основании Петрозаводска и Санкт-Петербурга, Северной войне и деятельности Петра I. Сергей Чинёнов посвятил книгу своему отцу Лазарю Ивановичу Чинёнову, бывшему главным архитектором Петрозаводска с 1947 по 1964 год.

На презентации директор Национального музея Михаил Гольденберг сказал, что книга «Ровесник Северной Пальмиры», которая вышла в год 300-летия окончания Северной войны, станет хорошим вкладом в сохранение памяти о Петре I в Карелии, ведь в нашем городе кроме его названия и памятника почти ничто не напоминает о деятельности царя-реформатора, основателя Петрозаводска.

Михаил Гольденберг отметил, что книга содержит прекрасный иллюстративный ряд, причем для создания иллюстраций Сергею Чинёнову пришлось изучить множество документов и планов Петрозаводска, а кроме того, она изобилует именами, датами и историческими фактами.

Также директор музея посетовал, что издавать книгу автору пришлось за свой счёт, хотя они вместе обращались к властям республики «дать денег на Петра». Но: «Денег нет, но вы держитесь».

Этого издания в Петрозаводске ждали многие. Краевед Елена Ициксон на презентации рассказала, что иллюстрации к книге «Ровесник Северной Пальмиры» Сергея и Валентины Чинёновых видела на выставках и всякий раз думала — где её можно купить? Елена Ициксон согласна с автором, который адресовал книгу прежде всего школьникам — краевед уверена, что красочные рисунки, снабжённые комментариями, обязательно заставят детей заинтересоваться историей своего города.

Художник Мария Юфа отметила, что издание этой книги — важное событие в культурной жизни Петрозаводска, «потому что такой подход к книге, который демонстрирует Сергей Лазаревич Чинёнов — это пример культуры оформления книги, которая, к сожалению, уже уходит».

Автор текста и иллюстраций Сергей Чинёнов на презентации поделился своим взглядом на итог работы тех, кто создавал книгу «Ровесник Северной Пальмиры» и своими мечтами.

— Когда мы работали в издательстве «Карелия», книги издавались тиражом 100-200 тысяч, и они расходились, на прилавках было очень трудно хорошую книгу найти, — рассказывает автор. — Теперь времена изменились, книги немножко отошли на задний план. Поэтому наша книга так долго ждала своего часа.

— В конце издания помещён список использованной литературы, — продолжает Сергей Чинёнов. — Я считаю своими соавторами всех, кто занимался историей Петрозаводска. И все же «Ровесник Северной Пальмиры» содержит очень авторский взгляд на историю нашего города, я старался дать свою версию, версию художника, и увязать наш Петрозаводск и Санкт-Петербург в каком-то едином контексте. Потому что все это развивалось в одно время, было подчинено архитектурному стилю, который обозначался как «Петровское барокко» — это многоярусные постройки, завершение острыми шпилями.

Например, наша утраченная Петропавловская церковь похожа на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Фортеция, которая здесь была построена, своим контуром напоминала Петропавловскую крепость. Хочется помечтать о том, что какой-нибудь мальчик, сегодняшний школьник, прочитав эту книгу и став в будущем большим политиком или бизнесменом, захочет, может быть, что-то восстановить из Петровского времени.

— В нашем парке культуры и отдыха установлен знак, что здесь находился Петровский завод. Когда я там гуляю, вижу рельеф местности и представляю рядом фортецию — можно было бы восстановить один из бастионов... А если помечтать ещё больше, можно бы воссоздать и дом Петра — не такая уж там сложная архитектура, и сделать в нём музейную экспозицию. И восстановить Петропавловскую церковь было бы неплохо. Когда шло обсуждение проекта гостиницы «Маски» за театром — она как раз в створе проспекта Карла Маркса — мой отец Лазарь Чинёнов выступал категорически против строительства, чтобы сохранить это место, и тогда была бы возможность когда-нибудь восстановить Петропавловскую церковь...

Михаил Гольденберг и другие представители культурной общественности Петрозаводска, выступавшие на презентации, отметили, что автор совершил настоящий подвиг, издав книгу за свой счет, пусть и совсем небольшим тиражом — 500 экземпляров. И выразили надежду, что эту книгу, которая будет интересна всем, кто любит историю, обязательно когда-нибудь переиздадут на бюджетные средства или за счёт благотворителей.