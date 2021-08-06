Как не стать ответчиком по гражданскому делу из-за поста в соцсетях

Если вы недовольны товаром или услугой — и хотите рассказать об этом в соцсетях — будьте осторожны. Предприниматель, которого вы критикуете, может подать на вас гражданский иск о защите доброго имени.

В студии телеканала «Ника Плюс» медиаюрист Елена Пальцева подробно рассказала, в каких случаях вас могут привлечь к ответственности по этой статье. И дала пару советов, как этого избежать.

В следующем выпуске программы поговорим о праве на изображение. Подпишитесь на нашу группу «ВКонтакте», чтобы ничего не пропустить.