За экстремизм в июле наказали пятерых жителей Карелии

Пятерых жителей Карелии привлекли к административной ответственности за экстремизм в июле текущего года. Всего в 2021-м по этой статье наказали 20 человек, сообщили в УМВД РФ по республике.

В частности, наказывали за возбуждение вражды и ненависти, распространение запрещенных материалов, пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики.

Так, жителя Петрозаводска суд оштрафовал на тысячу рублей. Еще одного петрозаводчанина признали виновным сразу по двум административным материалам, его оштрафовали в сумме на две тысячи рублей.

В Кондопоге к ответственности привлекли местную жительницу. Женщине тоже назначили штраф в размере тысячи рублей.

В Кеми мужчину за возбуждение вражды и ненависти оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В Приладожье за аналогичное правонарушение местный житель получил 20 часов обязательных работ.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 20 жителей Карелии, в отношении которых составили 24 административных материала. // Фото: succo/Pixabay