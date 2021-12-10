«Авторское право на фото нарушают все — или почти все», — считает медиа-юрист Елена Пальцева. В студии «Ники» она подробно объясняет, что такое авторское право на фото, как оно защищено законом — и какая ответственность предусмотрена за его нарушение.

Бонус: пара нехитрых советов, как этой ответственности избежать.

Это продолжение цикла передач «Ники Плюс» о безопасном поведении в интернете. В прошлом выпуске мы обсуждали оскорбление в сети — посмотреть можно здесь.

И не забудьте подписаться на группу «Ники Плюс» в социальной сети «ВКонтакте», чтобы не пропустить новые видео.