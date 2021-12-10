10 декабря 2021, 12:58
Мэрия отправила под снос гаражи на Кукковке и Голиковке
Владельцам незаконных построек необходимо освободить земельные участки до 24 декабря
Мэрия Петрозаводска приняла решение о демонтаже двух групп гаражей, расположенных на Кукковке и Голиковке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Под снос пойдут постройки, самовольно установленные в районе дома №29 по улице Калинина и дома №25 по Комсомольскому проспекту. Владельцы гаражей проинформированы о необходимости демонтажа конструкций.
Освободить земельные участки своими силами владельцы должны до 24 декабря. После этой даты гаражи снесут за счет городского бюджета, но мэрия пообещала взыскать с хозяев конструкций стоимость работ. Фото администрации Петрозаводска