Мэрия отправила под снос гаражи на Кукковке и Голиковке

Мэрия Петрозаводска приняла решение о демонтаже двух групп гаражей, расположенных на Кукковке и Голиковке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Под снос пойдут постройки, самовольно установленные в районе дома №29 по улице Калинина и дома №25 по Комсомольскому проспекту. Владельцы гаражей проинформированы о необходимости демонтажа конструкций.

Освободить земельные участки своими силами владельцы должны до 24 декабря. После этой даты гаражи снесут за счет городского бюджета, но мэрия пообещала взыскать с хозяев конструкций стоимость работ. Фото администрации Петрозаводска