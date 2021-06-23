23 июня 2021, 10:00
Общество

Гость в студии. В МЧС рассказали, что делать, если вы видите пожар

Равнодушными оставаться нельзя, но и геройствовать лишний раз не стоит

В жаркое время года вероятность возникновения пожаров возрастает в разы — и на природе, и в населенных пунктах. В МЧС рассказали, как вести себя, если вы стали свидетелем пожара. В студии телеканала «Ника Плюс» — начальник отдела профилактической работы и надзорной деятельности по городу Петрозаводску ГУ МЧС по РК Денис Бахилин.

Кстати, в петрозаводске до сих пор действует особый противопожарный режим. Что это значит — можно узнать здесь. 

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