Гость в студии. В МЧС рассказали, что делать, если вы видите пожар

В жаркое время года вероятность возникновения пожаров возрастает в разы — и на природе, и в населенных пунктах. В МЧС рассказали, как вести себя, если вы стали свидетелем пожара. В студии телеканала «Ника Плюс» — начальник отдела профилактической работы и надзорной деятельности по городу Петрозаводску ГУ МЧС по РК Денис Бахилин.

Кстати, в петрозаводске до сих пор действует особый противопожарный режим. Что это значит — можно узнать здесь.