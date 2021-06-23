В Карелии прошел эксперимент по маркировке бутилированной воды

Когда в 2019 г. возникла идея введения в России маркировки упакованной воды, Карельский завод напитков одним из первых поддержал предложенную инициативу.

Мера, призванная для борьбы с контрафактом и подделкой бутилированной воды, избавит потребителей города Петрозаводска и республики Карелия от недобросовестных производителей, разливающих водопроводную воду и называющих ее «природной содержащей макро- и микроэлементы».

Маркировка минеральной воды станет обязательной для всех производителей с 01 декабря 2021 г. На продукцию, выпускаемую заводом, наносится уникальный код маркировки, который можно отсканировать с помощью приложения «Честный знак» в мобильном устройстве и проверить подлинность товара. Это же приложение применяется для проверки лекарств, сигарет, обуви, шуб и т. д.

В настоящее время Карельский завод напитков маркирует всю продукцию отгружаемую в Москву. В ближайших планах предприятия наносить код и на всю бутилированную воду для местного рынка.

Адрес: г. Петрозаводск

Контактный номер телефона: 8 (8142) 57-01-01, 57-05-05, 63-63-57

Сайт: www.aqua-nord.com, www.карельскаявода-петрозаводск.рф

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