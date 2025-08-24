24 августа 2025, 12:40
Россиянам назвали достойную замену сладким напиткам
Вместо сладких газированных напитков лучше выбирать напитки с меньшим содержанием сахара
Фото: freepik // rawpixel
Достойной заменой сладкой газированной воды может стать вода с добавлением фруктов, травяной и фруктовый чай, домашний компот и морс. Этим делится пресс-служба Роспотребнадзора.
Чтобы утолить жажду, подойдет и обычная чистая вода. Однако в нее можно добавить кусочки фруктов, огурца, лимона или листья мяты, чтобы разнообразить вкус. Домашние компоты и морсы из свежих или сушёных ягод и фруктов также могут стать хорошей альтернативой.
Сладкие газированные напитки повышают риск ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболических нарушений. Чтобы предотвратить развитие перечисленных заболеваний, лучше сократить потребление сахара в рационе.