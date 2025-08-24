В торговом центре Петрозаводска эвакуировали людей

В 13.28 посетителей торгового центра "Лотос Plaza" начали в срочном порядке выводить из здания. Сработала противопожарная система, поделились в Telegram канале "Карельский дворик".

Читатели канала делятся версиями причин пожара. Кто-то сообщил, что горит проводка. Другой причиной эвакуации может быть возгорание электрического щитка. Также есть кадры, где видно, что густой дым идет из складских помещений торгового центра.

Посетителей эвакуировали. На месте работает скорая помощь и 4 пожарные машины.