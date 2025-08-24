В Карелии пропал человек

45-летний мужчина пропал в СНТ Заря Суоярвского района. В объявлении описали его внешность: рост 172 см, плотное телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые. Помощи попросили в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт»».

Мужчина был одет в зеленую жилетку, серую рубашку, бордовые брюки и серые тапки. Также в объявлении отметили, что пропавшего звали Роман Червов, ему 45 лет.

Если кто-то располагает информацией, где находится мужчина сейчас, ее попросили сообщить по номеру 8 800 700-54-52.