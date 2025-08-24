24 августа 2025, 13:20
Здоровый интерес

Россияне узнали опасность неправильно установленной пломбы

Неправильно установленная пломба грозит головными болями и изменением прикуса
осмотр у зубного врача
Фото: freepik // wavebreakmedia_micro

Врачи раскрыли: если пломба установлена неправильно, это может спровоцировать головные боли, неприятные ощущения в челюсти и даже изменение прикуса. Об этом предупреждает «Lenta.ru».

Из-за неправильной высоты пломбы меняется нагрузка на зубы, она распределяется неравномерно. Уже это может стать причиной быстрого стирания эмали и смещения соседних зубов в сторону неправильного смыкания.

Также минимальное нарушение прикуса грозит перенапряжением жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Эта боль передается в мышцы головы и шеи, из-за чего человек постоянно чувствует боль.

Обсудить
Метки: 
пломба
зубной врач
стоматолог
головная боль
челюсть