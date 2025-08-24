За сутки в Карелии потушили два пожара

За прошедшие сутки работники МЧС потушили два пожара: в Петрозаводске и Кондопожском районе. Специалистов не привлекали для ликвидации последствий ДТП, поделилась пресс-служба МЧС по Карелии.

В 20:05 в Петрозаводске загорелось административное здание по адресу улица 8 марта, дом №40. Огонь успел повредить стену и холодильник, общая площадь пожара составила 3 квадратных метров.

В Кондопожском районе в селе Кончезеро загорелся жилой дом, сообщение об этом поступило в 22:19. Из-за пожара строение значительно пострадало.