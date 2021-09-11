Масочный режим в России отменять не собираются

Роспотребнадзор пока что не видит оснований для отмены масочного режима на территории регионов. Об этом 11 сентября заявила руководитель ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

На фестивале в Крыму «Таврида.АРТ» ответила на вопрос журналиста о смягчении ограничений.

По ее словам, хотя темпы вакцинации неплохие, маски россиянам в ближайшее время носить придется,. Снять их можно будет только когда люди не будут заражаться COVID-19.

«Нет, сейчас нет, - сказала Попова, отвечая на вопрос. – Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек».

Напомним, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошлые сутки в России выявили еще 18 891 случая заражения коронавирусом. // Фото: Engin_Akyurt/Pixabay