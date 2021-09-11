Заболеваемость коронавирусом в России снова растет

В конце августа число заболевших ковидом в РФ стало снижаться. Но опасная инфекция взяла реванш. За прошедшие сутки в России зафиксировали 18 891 новых зараженных коронавирусом, сообщили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 7 121 516 человек.

Умерли от коронавируса за прошлые сутки еще 796 пациентов. Выздоровели 17 888 пациентов. Всего в РФ справились с инфекцией уже 6 375 160 человек. Общее число случаев летальных случаев достигло 191 961.

В Москве положительный анализ на коронавирус в прошлые сутки получили 1940 человек. В Петербурге выявили 1629 вновь заразившихся.

В Карелии коронавирус определили у 143 жителей. Показатель по соотношению заражений и смертей в республике меньше общероссийского. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay