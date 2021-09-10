Новым главой МЧС вместо погибшего Зиничева стал петербуржец

Генерал-полковник Александр Чуприян, который был первым заместителем погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, теперь исполняет его обязанности. Соответствующий приказ подписал российский президент, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин назначил Александра Чуприяна временно исполняющим обязанности министра. Документ вступил в силу с того момента, как президент его подписал. То есть у российского МЧС с 10 сентября новый руководитель.

Кстати, он тоже выходец из Санкт-Петербурга, как и трагически погибший Зиничев. Александр Чуприян родился в 1958 году и окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР.

Обязанности замминистра он выполнял с 2018 года. Награжден ведомственными наградами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. // Фото: МЧС России