Александр Градский с COVID-19 в тяжелом состоянии попал в больницу

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что певец и композитор Александр Градский попал в больницу в Москве. По данным источников «МК», у артиста поражено 70 процентов легких.

Врачи выявили у музыканта коронавирусную инфекцию, но он обратился за помощью слишком поздно. Теперь Градский попал в одну из частных киник столицы. Когда именно это случилось, не сообщается.

Есть сведения, что певца интенсивно лечили, он уже поправляется. Но так это или нет, точно неизвестно. Градскому 71 год, скоро будет 72, он находится в группе риска.

Напомним, Александр Градский – один из основоположников российского рока. Его визитной карточкой когда-то стала песня «Как молоды мы были». // Фото: «Миртесен»