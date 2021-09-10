В Крыму появится новый город-курорт

В ближайшем будущем на территории Крыма появится новый курорт. О строительстве современного города на полуострове сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов, передает ТАСС.

Чиновник сказал, что проект нового города-курорта будут реализовывать с участием инвесторов. Но подробности не уточнил.

«В ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», - отметил Кабанов.

Населенный пункт собираются основать на западном берегу Крыма. Город планируют строить в соответствии с современными урбанистическими тенденциями.

Напомним, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе создадут новый туристический кластер. // Фото: rawenergy/Pixabay