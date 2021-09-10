Бабушка и внучка съели арбуз и умерли в Москве

В Москве семья могла отравиться купленным в магазине арбузом, погибли девушка-подросток и ее бабушка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал издания Baza.

Москвичи купили арбуз в магазине на Совхозной улице 8 сентября. На следующий день у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота. К вечеру их доставили в больницу. Уточняется, что состояние пенсионерки и подростка было критическим. В результате пожилая женщина с внучкой скончались, а состояние матери удалось стабилизировать.

Магазин, в котором был куплен арбуз, сейчас проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

Следственный комитет после публикации в СМИ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть людей. Фото pixabay.com/Couleur