10 сентября 2021, 14:11
Россия

Калевале выделят дополнительно 10 миллионов рублей на ремонт дорог

Выделенные из бюджета средства направят на ремонт четырех улиц и асфальтирование у рыночной площади

Калевала получит дополнительные деньги на ремонт дорог. Об этом написал в своем аккаунте глава Карелии Артур Парфенчиков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Из республиканского бюджета району, в котором в этом году будут праздновать День республики, выделено 10 миллионов рублей.

Выделенные средства направят на ремонт улиц Мичурина, Восточная, Западная, Октябрьская, а также заасфальтируют парковку у рыночной площади. (фото dinskoi-raion.ru)

Обсудить
просмотр
193429
Метки: 
ремонт
новости Карелии
Калевала
Соцсеть