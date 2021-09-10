Калевале выделят дополнительно 10 миллионов рублей на ремонт дорог

Калевала получит дополнительные деньги на ремонт дорог. Об этом написал в своем аккаунте глава Карелии Артур Парфенчиков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Из республиканского бюджета району, в котором в этом году будут праздновать День республики, выделено 10 миллионов рублей.

Выделенные средства направят на ремонт улиц Мичурина, Восточная, Западная, Октябрьская, а также заасфальтируют парковку у рыночной площади. (фото dinskoi-raion.ru)