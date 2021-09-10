Многодетная мать избавилась от алкоголизма и вернула детей в семью

Приставы Карелии рассказали историю о местной жительнице, которой пришлось перестать вести асоциальный образ жизни, избавиться от дурной привычки, чтобы вернуть пятерых детей. Женщина задолжала по алиментам более 200 тысяч рублей. В 2017 году по решению Пряжинского районного суда она была ограничена в родительских правах, также ее обязали выплачивать алименты. Впоследствии решение было отменено. В 2019 году у нее родился пятый ребенок. Женщина снова стала вести асоциальный образ жизни и снова оказалась в суде, который лишил ее родительских прав.

Ее направляли в центр занятости для поиска работы. Женщина также хотела трудоустроиться. Она выплачивала алименты, изменила образ жизни, прошла курс лечения от алкогольной зависимости. Женщина стремилась вернуть детей, создала нормальные условия для их проживания и воспитания.

Процесс реабилитации продлился два с половиной года. Женщина попросила суд вернуть ей права на детей. Этим летом суд восстановил ее в родительских правах, дети вновь вернулись к матери. Взыскивать алименты с нее перестали. (фото pressa40.ru)