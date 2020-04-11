Академик назвал ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

На вопрос, когда коронавирусная инфекция закончит свой победный путь по нашей стране ответил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете». По его слова, эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.

При этом ученый не стал вдаваться в подробности того, что эпидемии как таковой еще нет, так как при для официального употребления этого термина должно заболеть, как минимум, пять процентов населения страны. Пока мы можем говорить только о пандемии в мире.

Он подчеркнул, что сценарий окончания эпидемии зависит, в частности, и от того, как жители страны будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше»,

– сказал академик.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели. В Карелии на данный момент заражены вирусом 2 человека, у 5 пациентов при тестировании выявлен условно-положительный результат.