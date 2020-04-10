В России перестанут штрафовать за просроченные паспорта и права

На время пандемии в России МВД не будет привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами и водительскими правами. Такое поручение на заседании оперативного штаба дал первый заместитель министра МВД Александр Горовой, сообщает пресс-служба ведомства.

Он сообщил о продлении сроков действия паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, патентов, разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства.

Также к административной ответственности не будут привлекать родителей (опекунов) несовершеннолетних детей, которые не обратились в установленный срок за получением паспорта по достижении 14-летнего возраста.

Горовой также дал указание территориальным органам исключить задержания физических лиц и транспорта, которые перевозят продукты питания, медикаменты, комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также некоторые другие грузы.