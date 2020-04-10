Доктор Мясников озвучил прогноз по коронавирусу для человечества

Доктор Александр Мясников дал неутешительный прогноз для обитателей планеты. В эфире программы «Соловьев Live» на YouTube он предрек, что инфекция поразит более половины жителей Земли.

По его мнению, инфекция не потеряет своего значения, пока ей не переболеет 60% населения, пишет «Лента.ру».

Мясников отметил, что ограничительные меры вводятся, чтобы не допустить взрывного роста болезни и увеличения уровня смертности. Врач предположил, что карантин в России не будут продлевать после 1 мая.

Вдобавок, по словам доктора, новый коронавирус отличается от предшественников SARS 2002 или 2012 года своей заразностью. Как пишет «МК», пациенты с новым типом коронавируса успевают заразить большое число людей.