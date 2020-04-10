Правительство установило порядок выплат на детей до трех лет

Определен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей будет осуществляться в апреле-июне 2020 года на каждого ребенка в возрасте до трех лет при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими средствами», - говорится в документе.

Заявление о предоставлении выплаты можно будет подать в территориальный орган Пенсионного фонда, в том числе, и в электронном виде. Также документы будут принимать в многофункциональных центрах.

Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с соответствующим заявлением в любое время до 1 октября 2020 года.