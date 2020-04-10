10 апреля 2020, 13:52
Мишустин назначил нового руководителя Росздравнадзора
Новым главой медицинского надзорного ведомства стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.
Новым главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова. Документ о назначении подписан 9 апреля.
Ранее Самойлова возглавляла Департамент проектной деятельности Минздрава РФ. Любопытно, что эту должность она занимала всего лишь около месяца.