Мишустин назначил нового руководителя Росздравнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

Новым главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова. Документ о назначении подписан 9 апреля.

Ранее Самойлова возглавляла Департамент проектной деятельности Минздрава РФ. Любопытно, что эту должность она занимала всего лишь около месяца.