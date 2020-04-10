Силовики усилят контроль за соблюдением карантина в России

МВД и Росгвардии поручено тщательно следить за соблюдением карантина людьми, возвращающимися из-за границы, особенно из стран с тяжелой эпидобстановкой по коронавирусу. Такое поручение дал президент России по итогам совещания с полпредами в федеральных округах, сообщает «Российская газета».

Силовикам поручено принять дополнительные меры по соблюдению гражданами ограничительных мероприятий. Что это будут за меры, не уточняется.

Также Росгвардия и МВД должны обеспечить общественную безопасность в учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению коронавируса.