10 апреля 2020, 12:15
Россия

Силовики усилят контроль за соблюдением карантина в России

Возвращающихся из стран с неблагоприятной обстановкой граждан будут особенно тщательно оберегать от лишних контактов

МВД и Росгвардии поручено тщательно следить за соблюдением карантина людьми, возвращающимися из-за границы, особенно из стран с тяжелой эпидобстановкой по коронавирусу. Такое поручение дал президент России по итогам совещания с полпредами в федеральных округах, сообщает «Российская газета».

Силовикам поручено принять дополнительные меры по соблюдению гражданами ограничительных мероприятий. Что это будут за меры, не уточняется.

Также Росгвардия и МВД должны обеспечить общественную безопасность в учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

 

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МВД
росгвардия
президент
карантин
Всеобщая самоизоляция
коронавирус
пандемия