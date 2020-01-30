30 января 2020, 12:25
Мир

В Китае запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса

Традиционные церемонии бракосочетания и похорон временно запретили в Пекине из-за опасного заболевания, жертвами которого стали 170 человек

Смертоносный вирус, стремительно распространяющийся по миру, бьет по привычному укладу жизни. В Пекине из-за коронавируса временно запретили жениться и хоронить людей. Об этом сегодня пишет «Лента.ру» со ссылкой на China News.

Похороны запретили из-за того, что церемонии прощания собирают большое скопление людей. Влюбленные не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную в Китае дату. 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».

Ранее власти Пекина отказались проводить крупные мероприятий в честь китайского нового года 25 января, отменив традиционные храмовые ярмарки.

Число погибших от вируса выросло до 170, общее число зараженных превысило 7,8 тысячи.

Случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Франции и Финляндии, где первый случай заболевания был официально зафиксирован накануне. В России приход заболевания ожидают в феврале. 28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной. Сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.

Фото: molodozhenu.ru

Ранее в этом сюжете:

Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке
подробнее...
Эксперты рассказали, как уберечься от коронавируса и сезонных болезней
подробнее...
Хроника коронавируса: количество жертв достигло 170 человек
подробнее...
Доктор Мясников о коронавирусе: «Ключевое слово здесь – деньги»
подробнее...
В Финляндии госпитализирован турист с подозрением на коронавирус
подробнее...
В Минздраве назвали сроки появления коронавируса в России
подробнее...
Петрозаводская консерватория продлила каникулы для китайских студентов
подробнее...
Вирус – почтой: можно ли заразиться, получив посылку из Китая
подробнее...
Обсудить
просмотр
162045
Метки: 
Китай
Пекин
бракосочетание
похороны
коронавирус
безопасность
здоровье