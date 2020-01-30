В Китае запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса

Смертоносный вирус, стремительно распространяющийся по миру, бьет по привычному укладу жизни. В Пекине из-за коронавируса временно запретили жениться и хоронить людей. Об этом сегодня пишет «Лента.ру» со ссылкой на China News.

Похороны запретили из-за того, что церемонии прощания собирают большое скопление людей. Влюбленные не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную в Китае дату. 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».

Ранее власти Пекина отказались проводить крупные мероприятий в честь китайского нового года 25 января, отменив традиционные храмовые ярмарки.

Число погибших от вируса выросло до 170, общее число зараженных превысило 7,8 тысячи.

Случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Франции и Финляндии, где первый случай заболевания был официально зафиксирован накануне. В России приход заболевания ожидают в феврале. 28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной. Сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.

Фото: molodozhenu.ru