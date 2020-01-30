Хроники коронавируса: Погибли уже не менее 170 человек
Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 170 человек, официально зарегистрированное число заболевших - 7771 человек. Такие данные 30 января приводит государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.
Кроме того, уточняется, что первый случай заражения зарегистрирован в Тибете. Он был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания.
Днем ранее официально сообщалось о 5974 заболевших и 132 умерших.
За сутки власти получили информацию о 1737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 летальных исходов. За сутки из больниц были выписаны 124 человека.
Напомним, накануне первый случай заболевания коронавирусом был официально зафиксирован в Финляндии. В России приход заболевания ожидают в феврале.
28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной.
Также сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.