Хроники коронавируса: Погибли уже не менее 170 человек

Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 170 человек, официально зарегистрированное число заболевших - 7771 человек. Такие данные 30 января приводит государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что первый случай заражения зарегистрирован в Тибете. Он был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания.

Днем ранее официально сообщалось о 5974 заболевших и 132 умерших.

За сутки власти получили информацию о 1737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 летальных исходов. За сутки из больниц были выписаны 124 человека.

Напомним, накануне первый случай заболевания коронавирусом был официально зафиксирован в Финляндии. В России приход заболевания ожидают в феврале.

28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной.

Также сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.