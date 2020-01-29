Самая старая жительница планеты скончалась в 127 лет

Уроженка Таджикистана Фотима Мирзокулова скончалась на 127-м году жизни. Женщина считалась старейшей жительницей планеты, сообщает НТВ.

Согласно паспорту умершей, она родилась 13 марта 1893 года. Получается, женщина успела пожить в трех веках и трех государствах - Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане. Известно, что у нее остались восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. По информации местных СМИ, всю жизнь она проработала в колхозе. Похоронили долгожительницу в субботу, 25 января, недалеко от границы с Узбекистаном.

Отмечается, что Фотиму Мирзокулову можно считать старейшей женщиной в мире, если дата рождения в ее паспорте соответствует действительности. Однако о каких-либо других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается.

Француженке Жанне Луизе Кальман, которая родилась 21 февраля 1875 года и умерла в августе 1997, принадлежит официальный мировой рекорд по продолжительности жизни. Однако ученые ставят этот рекорд под сомнение.