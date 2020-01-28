Ирина Шейк разоткровенничалась о тяжелой жизни в России

34-летняя Ирина Шейк рассказала журналистам о своей жизни в родном Еманжелинске. Экс-подруга Брэдли Купера родилась в семье шахтера и учителя музыки. Когда будущей модели было 14 лет, ее отец Валерий Шайхлисламов скончался от перенесенной пневмонии.

В семье остались три женщины: мама Ольга, Ирина и ее старшая сестра Татьяна, рассказал корреспондент Cosmopolitan. По словам Ирины, семейная трагедия в семье очень повлияла на ее отношение к себе. По словам звезды, она с детства ощущала, будто родилась не в том теле. Сложная финансовая ситуация после смерти отца вынудила ее рано повзрослеть и взять на себя часть мужских обязанностей.

«Мне казалось, что я должна была изначально родиться мальчиком. Даже не знаю почему. Возможно, из-за того, что мой папа всегда мечтал о сыне. Когда его не стало, я решила, что, коль уж я ощущаю себя мальчиком, теперь мне положено заботиться о семье», - пояснила Ирина в беседе с британским Vogue.

Модель заявила, что в тот момент очень скептически относилась к институту брака и не планировала идти под венец даже в отдаленном будущем. «Я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, постепенно я переросла эту мысль. Сейчас мне нравится быть женщиной. Но я до сих пор очень хорошо помню те свои чувства», - разоткровенничалась Шейк.

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